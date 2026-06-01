Randonnée nocturne Lac des Settons Montsauche-les-Settons

Montsauche-les-Settons

Randonnée nocturne

Lac des Settons Barrage du lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Randonnée nocturne au Lac des Settons. Rendez-vous à 20h00 au barrage du lac des Settons. 9km /3h00. Organisé par les chemins du vivant .

Lac des Settons Barrage du lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 23 01 43 contact@lescheminsduvivant.fr

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English : Randonnée nocturne

L’événement Randonnée nocturne Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs