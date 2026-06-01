Soirée Coupe du monde Restaurant La Estancia Montsauche-les-Settons vendredi 26 juin 2026.

Montsauche-les-Settons

Soirée Coupe du monde

Restaurant La Estancia 31 route rive reine du lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Soirée Coupe du monde à la Estancia au lac des Settons. Retransmission du match France / Norvège à 21h en terrasse sur écran géant. Cuisine ouverte jusqu’à 22h. .

Restaurant La Estancia 31 route rive reine du lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 37 32 22

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English : Soirée Coupe du monde

L’événement Soirée Coupe du monde Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs