Soirée Coupe du monde Restaurant La Estancia Montsauche-les-Settons
Soirée Coupe du monde Restaurant La Estancia Montsauche-les-Settons vendredi 26 juin 2026.
Montsauche-les-Settons
Soirée Coupe du monde
Restaurant La Estancia 31 route rive reine du lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Soirée Coupe du monde à la Estancia au lac des Settons. Retransmission du match France / Norvège à 21h en terrasse sur écran géant. Cuisine ouverte jusqu’à 22h. .
Restaurant La Estancia 31 route rive reine du lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 37 32 22
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English : Soirée Coupe du monde
L’événement Soirée Coupe du monde Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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