Randonnée du patrimoine : reconnaître les styles architecturaux, Arènes de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Randonnée du patrimoine : reconnaître les styles architecturaux Dimanche 20 septembre, 10h00 Arènes de Senlis Oise

Prévoir de bonnes chaussures, circuit de 7 km environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Une randonnée sur le thème national « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer» se déroulera le dimanche de 10 h à 12h30 environ, sur 6 ou 8 km, départ à l’entrée des Arènes, 22 place des Arènes, 60300 Senlis, gratuit sans inscription.

La randonnée commentée vous fera découvrir à la fois le patrimoine disparu de Senlis, le patrimoine en péril, le patrimoine récemment sauvé et le projet de la mission Stéphane Bern, au sein de cette ville d’art et d’histoire pourtant déjà si riche en patrimoine intact et bien mis en valeur.

Arènes de Senlis 22 place des Arènes 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France http://archeologie-senlis.fr/portail/ Edifice de spectacles antique édifié au Ier siècle sous l’empereur Claude en périphérie de la ville antique d’Augustomagus (Senlis). Arena, vomitoires, cavea, sacellum, carceres sont encore visibles Accès réservé aux jours d’ouverture, parking sur la place des Arènes toute proche, service de bus, Arrêt de bus « Place des Arènes / Carrefour de l’Obélisque » à 2 minutes à pied.

Une randonnée sur le thème national « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer» se déroulera le dimanche de 10 h à 12h30 environ, sur 6 ou 8 km, départ à l’entrée des Arènes, 22 place des …

Jean-Mars Popineau SHAS