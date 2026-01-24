Randonnée du Trail Retournacois

Aire de camping, bords de Loire Retournac Haute-Loire

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Aventure Retournac lors du 3ème trail retournacois propose une randonnée de 12.5km avec 250m de dénivelé et ravitaillement à l’arrivée. Inscriptions le matin sur place. Départs de 8h00 à 10h00 maxi.

Aire de camping, bords de Loire Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 26 89 80 trailretournacois@gmail.com

English :

Aventure Retournac’s 3rd trail retournacois offers a 12.5km hike with 250m of ascent and refreshments at the finish. Registration in the morning on site. Departures from 8:00 am to 10:00 am max.

L’événement Randonnée du Trail Retournacois Retournac a été mis à jour le 2026-01-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire