Randonnée-Fête de village

Salle des sports La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Prenez du bon temps durant une randonnée pédestre dans le cadre de la fête, le circuit démarre en traversant le vide-greniers. Participation de 5 €. Pensez à porter votre gourde. Chien admis en laisse. Apéritif offert et possibilité de restauration sur place.

Prenez du bon temps durant une randonnée pédestre dans le cadre de la fête, le circuit démarre en traversant le vide-greniers. Participation de 5 €. Pensez à porter votre gourde. Chien admis en laisse. Apéritif offert à l’arrivée dans le cadre de la Fête Votive puis possibilité de restauration sur place. .

Salle des sports La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 44 73 68 mimi.dede01@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée-Fête de village

Have a good time on a walking tour as part of the festivities, the circuit starts by crossing the garage sale. Participation: 5 ? Remember to bring your water bottle. Dogs allowed on leash. Complimentary aperitif and on-site catering available.

L’événement Randonnée-Fête de village La Sauvetat-du-Dropt a été mis à jour le 2026-02-04 par OT du Pays de Lauzun