Randonnée Gourmande des trois fours Strenquels
dimanche 19 juillet 2026 · Strenquels
Informations pratiques
Strenquels
Randonnée Gourmande des trois fours
Salle des fêtes Strenquels Lot
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Les associations strenqueloises vous invitent à découvrir le patrimoine rural de la commune autour de la gastronomie
Trois parcours de 10, 12.5 et 14 km, inscriptions avant le 09 Juillet
Les associations strenqueloises vous invitent à découvrir le patrimoine rural de la commune autour de la gastronomie
Trois parcours de 10, 12.5 et 14 km, inscriptions avant le 09 Juillet
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Salle des fêtes Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 08 40 09 96
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English :
The Strenquelois associations invite you to %E0 discover the town’s rural heritage through its cuisine
Three routes of 10, 12.5, and 14 km; register by July 9
L’événement Randonnée Gourmande des trois fours Strenquels a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée de la Dordogne
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