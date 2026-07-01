Informations pratiques

Strenquels

Randonnée Gourmande des trois fours

Salle des fêtes Strenquels Lot

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Les associations strenqueloises vous invitent à découvrir le patrimoine rural de la commune autour de la gastronomie

Trois parcours de 10, 12.5 et 14 km, inscriptions avant le 09 Juillet

Les associations strenqueloises vous invitent à découvrir le patrimoine rural de la commune autour de la gastronomie

Trois parcours de 10, 12.5 et 14 km, inscriptions avant le 09 Juillet

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Salle des fêtes Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 08 40 09 96

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English :

The Strenquelois associations invite you to %E0 discover the town’s rural heritage through its cuisine

Three routes of 10, 12.5, and 14 km; register by July 9

L’événement Randonnée Gourmande des trois fours Strenquels a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée de la Dordogne