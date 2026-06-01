Randonnée journée Bréhus Romagne
Randonnée journée Bréhus Romagne vendredi 19 juin 2026.
Romagne
Randonnée journée
Bréhus Au pré discis Romagne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
2 places restantes + ouvert aux propriétaires. Réservation minimum 5 jours en amont. .
Bréhus Au pré discis Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 77 09 32 auprediscis@gmail.com
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English : Randonnée journée
L’événement Randonnée journée Romagne a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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