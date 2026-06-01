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Randonnée journée Bréhus Romagne

Randonnée journée Bréhus Romagne

Randonnée journée Bréhus Romagne vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Bréhus

Adresse : Au pré discis

Ville : 86700 Romagne

Département : Vienne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Romagne

Randonnée journée

Bréhus Au pré discis Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

2 places restantes + ouvert aux propriétaires. Réservation minimum 5 jours en amont.   .

Bréhus Au pré discis Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 77 09 32  auprediscis@gmail.com

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English : Randonnée journée

L’événement Randonnée journée Romagne a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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