Randonnée | La Creilloise Creil
dimanche 8 novembre 2026 · Creil
Informations pratiques
Creil
Randonnée | La Creilloise
11 Allée de la Faïencerie Creil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 08:00:00
fin : 2026-11-08 10:30:00
Date(s) :
2026-11-08
Rando Sud Oise organise une randonnée pédestre dimanche 8 novembre au départ de Creil.
Marche libre en autonomie, à votre rythme, sur 4 parcours fléchés de 8, 12, 16 ou 20 km.
Inscription sur place de 8h à 10h30.
Rdv au gymnase Jules Uhry 11, allée de la faïencerie 60100 Creil
Tarif plein: 7€/personne ; tarif réduit: 6€ pour les licenciés ; gratuit pour les 13 ans
Le tarif comprend les ravitaillements sur les parcours avec une collation au retour (Trippes et soupe locales).
Rando Sud Oise organise une randonnée pédestre dimanche 8 novembre au départ de Creil.
Marche libre en autonomie, à votre rythme, sur 4 parcours fléchés de 8, 12, 16 ou 20 km.
Inscription sur place de 8h à 10h30.
Rdv au gymnase Jules Uhry 11, allée de la faïencerie 60100 Creil
Tarif plein: 7€/personne ; tarif réduit: 6€ pour les licenciés ; gratuit pour les 13 ans
Le tarif comprend les ravitaillements sur les parcours avec une collation au retour (Trippes et soupe locales). .
11 Allée de la Faïencerie Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 6 51 80 45 24 arnv.rando@gmail.com
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English :
Rando Sud Oise is organizing a hike on Sunday November 8, departing from Creil.
Walk independently, at your own pace, on 4 signposted routes of 8, 12, 16 or 20 km.
On-site registration from 8 a.m. to 10.30 a.m.
Rdv at gymnase Jules Uhry 11, allée de la faïencerie 60100 Creil
Full price: 7€/person; reduced price: 6€ for members of the federation; free for children under 13
Price includes refreshments on the course and a snack on the way back (Trippes and local soup).
L’événement Randonnée | La Creilloise Creil a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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