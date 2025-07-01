Informations pratiques

Creil

Randonnée | La Creilloise

11 Allée de la Faïencerie Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 08:00:00

fin : 2026-11-08 10:30:00

Date(s) :

2026-11-08

Rando Sud Oise organise une randonnée pédestre dimanche 8 novembre au départ de Creil.

Marche libre en autonomie, à votre rythme, sur 4 parcours fléchés de 8, 12, 16 ou 20 km.

Inscription sur place de 8h à 10h30.

Rdv au gymnase Jules Uhry 11, allée de la faïencerie 60100 Creil

Tarif plein: 7€/personne ; tarif réduit: 6€ pour les licenciés ; gratuit pour les 13 ans

Le tarif comprend les ravitaillements sur les parcours avec une collation au retour (Trippes et soupe locales).

Rando Sud Oise organise une randonnée pédestre dimanche 8 novembre au départ de Creil.

Marche libre en autonomie, à votre rythme, sur 4 parcours fléchés de 8, 12, 16 ou 20 km.

Inscription sur place de 8h à 10h30.

Rdv au gymnase Jules Uhry 11, allée de la faïencerie 60100 Creil

Tarif plein: 7€/personne ; tarif réduit: 6€ pour les licenciés ; gratuit pour les 13 ans

Le tarif comprend les ravitaillements sur les parcours avec une collation au retour (Trippes et soupe locales). .

11 Allée de la Faïencerie Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 6 51 80 45 24 arnv.rando@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rando Sud Oise is organizing a hike on Sunday November 8, departing from Creil.

Walk independently, at your own pace, on 4 signposted routes of 8, 12, 16 or 20 km.

On-site registration from 8 a.m. to 10.30 a.m.

Rdv at gymnase Jules Uhry 11, allée de la faïencerie 60100 Creil

Full price: 7€/person; reduced price: 6€ for members of the federation; free for children under 13

Price includes refreshments on the course and a snack on the way back (Trippes and local soup).

L’événement Randonnée | La Creilloise Creil a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme Creil Sud Oise