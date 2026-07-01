Informations pratiques

Marcilhac-sur-Célé

Randonnée Le Dolmen de la Devèze, Marcilhac sur Célé

place de la mairie Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Randonnée en boucle au départ de Marcilhac sur Célé permettant de découvrir le dolmen de la Devèze et les paysages de la callé du Célé

Randonnée en boucle au départ de Marcilhac sur Célé permettant de découvrir le dolmen de la Devèze et les paysages de la callé du Célé. Le parcours offre plusieurs points de vue remarquables et traverse un environnement naturel et patrimonial marqué par la présence du dolmen, de la rivière et de l'abbaye de Marcilhac sur Célé.

Lieu de rendez-vous et horaire de départ communiqués la veille par sms.

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place de la mairie Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 64 80 94 15 a.tindiliere@hotmail.fr

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English :

A loop hike starting from Marcilhac-sur-Célè, offering the chance to explore the Devèze dolmen and the landscapes of the Callè du Célè

L’événement Randonnée Le Dolmen de la Devèze, Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Figeac