Randonnée les habitants et habitantes en action Caen
mercredi 23 septembre 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
Randonnée les habitants et habitantes en action
Place Maréchal Foch Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 09:30:00
fin : 2026-09-23 12:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Afin de célébrer les journées mondiales des initiatives de transition citoyennes et de la langue des signes, la randonnée partira à la rencontre d’habitants et habitantes qui donnent vie à des projets collectifs et écologiques. Le contenu de la balade sera interprété en langue des signes.
Afin de célébrer les journées mondiales des initiatives de transition citoyennes et de la langue des signes, la randonnée partira à la rencontre d’habitants et habitantes qui donnent vie à des projets collectifs et écologiques. Le contenu de la balade sera interprété en langue des signes.
Circuit de 7.5km sur le sentier nature Objectif Fraicheur proposé par la Ville de Caen.
Départ Place Champlain. Inscriptions à inscriptions.transition@caenlamer.fr .
Place Maréchal Foch Caen 14000 Calvados Normandie inscriptions.transition@caenlamer.fr
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English : Randonnée les habitants et habitantes en action
To mark World Citizens’ Transition Initiatives Day and World Sign Language Day, the walk will take participants to meet local residents who are bringing collective and eco-friendly projects to life. The content of the walk will be interpreted in sign language.
L’événement Randonnée les habitants et habitantes en action Caen a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Caen la Mer
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