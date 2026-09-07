Randonnée « Par nos chemins », École de Mouterre-Silly, Mouterre-Silly

Informations pratiques

Randonnée « Par nos chemins » Dimanche 20 septembre, 08h00 École de Mouterre-Silly Vienne

Participation 5€. Rendez-vous à 8h00 à l’école, 3 rue Jules Ferry 86200 Mouterre-Silly pour un départ à 8h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Randonnée commentée sur les sentiers de la commune

Partez pour une boucle d’environ 8 km, ponctuée d’interventions théâtrales par la compagnie Blast et de commentaires patrimoniaux et naturels proposés par l’association Arbrissel.

Une promenade originale entre nature, culture et découverte locale !

École de Mouterre-Silly 3 rue Jules Ferry 86200 Mouterre-Silly Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Randonnée commentée sur les sentiers de la commune

©mairie de Mouterre-Silly