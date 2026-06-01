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Randonnée, Parc de la Favède, Les Salles-du-Gardon

Randonnée, Parc de la Favède, Les Salles-du-Gardon

Randonnée, Parc de la Favède, Les Salles-du-Gardon dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Parc de la Favède

Adresse : La Favède, 30110 Les Salles-du-Gardon

Ville : 30110 Les Salles-du-Gardon

Département : Gard

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Randonnée Dimanche 14 juin, 10h00 Parc de la Favède Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T14:00:00+02:00

Repas tiré du sac. Tenue adaptée recommandée.

Parc de la Favède La Favède, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie
4h pour découvrir la commune et la nature environnante. Randonnée Balade

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