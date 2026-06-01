Randonnée, Parc de la Favède, Les Salles-du-Gardon

Randonnée Dimanche 14 juin, 10h00 Parc de la Favède Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T14:00:00+02:00

Repas tiré du sac. Tenue adaptée recommandée.

Parc de la Favède La Favède, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie

4h pour découvrir la commune et la nature environnante. Randonnée Balade