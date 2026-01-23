Randonnée pédestre Châteauneuf-sur-Cher

Randonnée pédestre

3 rue de l’Ile Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 07:30:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Randonnée pédestre au départ de Châteauneuf-sur-Cher et ses alentours, sur différents parcours pour satisfaire tous les goûts.

Une randonnée pédestre proposée par l’Amicale Cyclo Castelneuvienne. Une activité à partager seul, entre amis ou en famille ! Départs à la maison des associations à Châteauneuf. .

3 rue de l’Ile Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 40 75

English :

Hiking from Châteauneuf-sur-Cher and the surrounding area, on different routes to suit all tastes.

