Randonnée pédestre Châteauneuf-sur-Cher
Randonnée pédestre Châteauneuf-sur-Cher dimanche 8 novembre 2026.
Randonnée pédestre
3 rue de l’Ile Châteauneuf-sur-Cher Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08 07:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Randonnée pédestre au départ de Châteauneuf-sur-Cher et ses alentours, sur différents parcours pour satisfaire tous les goûts.
Une randonnée pédestre proposée par l’Amicale Cyclo Castelneuvienne. Une activité à partager seul, entre amis ou en famille ! Départs à la maison des associations à Châteauneuf. .
3 rue de l’Ile Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 40 75
English :
Hiking from Châteauneuf-sur-Cher and the surrounding area, on different routes to suit all tastes.
L’événement Randonnée pédestre Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-01-23 par OT LIGNIERES