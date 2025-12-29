Randonnée pédestre

bourg La Celle-Condé Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 07:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Randonnez aux belles couleurs de l’automne, au creux des chemins préservés.

Au départ de la salle des fêtes, partez pour une randonnée de plusieurs kilomètres dès 7h30. .

bourg La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire etoile.bleue18@orange.fr

English :

Hike in the beautiful colors of autumn, along unspoilt paths.

L’événement Randonnée pédestre La Celle-Condé a été mis à jour le 2025-12-29 par OT LIGNIERES