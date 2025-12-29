Randonnée pédestre La Celle-Condé
Randonnée pédestre La Celle-Condé dimanche 18 octobre 2026.
Randonnée pédestre
bourg La Celle-Condé Cher
Début : Dimanche 2026-10-18 07:30:00
Randonnez aux belles couleurs de l’automne, au creux des chemins préservés.
Au départ de la salle des fêtes, partez pour une randonnée de plusieurs kilomètres dès 7h30. .
bourg La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire etoile.bleue18@orange.fr
English :
Hike in the beautiful colors of autumn, along unspoilt paths.
L’événement Randonnée pédestre La Celle-Condé a été mis à jour le 2025-12-29 par OT LIGNIERES