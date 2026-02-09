Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal

Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

Départ à 13h30 précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).

Randonnée à Bayac 10 km

Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire)

Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

Departure at 1.30pm sharp from the Riviérettes parking lot in Villeréal (cars available).

Bayac hike: 10 km

Please bring hiking boots (mandatory)

