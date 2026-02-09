Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal
Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal samedi 20 juin 2026.
Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais
Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
2026-06-20
Départ à 8h précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).
Randonnée à Peyrières 9,5 km
Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire)
Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 51 81 93 marcheursvillerealais47@laposte.net
English : Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais
Departure at 8 a.m. sharp from the Riviérettes parking lot in Villeréal (cars available).
Peyrières hike: 9.5 km
Please bring hiking boots (mandatory)
