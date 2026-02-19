Randonnée pédestre Sur les pas des Moines et des Seigneurs Moutier-d’Ahun

Randonnée pédestre Sur les pas des Moines et des Seigneurs

Pont roman Moutier-d’Ahun Creuse

RANDONNÉE PÉDESTRE Moutier d’Ahun

Un moment nature et convivial à partager !

Rejoignez-nous pour une belle randonnée pédestre de 10 km, idéale pour se ressourcer et profiter des paysages creusois

Informations pratiques

⏰ Départ 14h

Lieu Parking du Pont roman

Parcours 10 km

Que vous soyez marcheur régulier ou simple amateur de balades, cette randonnée est ouverte à tous dans une ambiance chaleureuse et détendue

Venez nombreux, entre amis ou en famille, pour un bel après-midi au grand air ! .

Pont roman Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82

