Randonnée pédestre Sur les pas des Moines et des Seigneurs Moutier-d'Ahun

dimanche 15 novembre 2026.

Pont roman Moutier-d’Ahun Creuse

Début : 2026-11-15
2026-11-15

RANDONNÉE PÉDESTRE Moutier d’Ahun
Un moment nature et convivial à partager !

Rejoignez-nous pour une belle randonnée pédestre de 10 km, idéale pour se ressourcer et profiter des paysages creusois

Informations pratiques
⏰ Départ 14h
Lieu Parking du Pont roman
Parcours 10 km

Que vous soyez marcheur régulier ou simple amateur de balades, cette randonnée est ouverte à tous dans une ambiance chaleureuse et détendue

Venez nombreux, entre amis ou en famille, pour un bel après-midi au grand air !   .

Pont roman Moutier-d'Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 45 82 

