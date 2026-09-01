Randonnée solidaire bien-être Le Courtoison Le Dorat
dimanche 27 septembre 2026 · Le Courtoison · Le Dorat
Informations pratiques
Le Dorat
Randonnée solidaire bien-être
Le Courtoison 12 Avenue Lucien Lioret Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:45:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Venez marcher dans un moment convivial au profit des enfants malades du cancer. 1€ par participant sera reversé à l’hôpital Necker. .
Le Courtoison 12 Avenue Lucien Lioret Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 65 83 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée solidaire bien-être
L’événement Randonnée solidaire bien-être Le Dorat a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
À voir aussi à Le Dorat (Haute-Vienne)
- Exposition de peintures Chaque jour Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple Le Dorat 12 septembre 2026
- Un Dimanche de Caractère Derrière les murs Maison du Patrimoine Le Dorat 13 septembre 2026
- Visite libre de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Le Dorat 18 septembre 2026
- Visite commentée de la collégiale et des vieux quartiers, Collégiale Saint-Pierre-ès-Liens, Le Dorat 18 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine au Dorat Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple Le Dorat 19 septembre 2026