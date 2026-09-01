Randonnée solidaire bien-être Le Courtoison Le Dorat

Informations pratiques

Le Dorat

Randonnée solidaire bien-être

Le Courtoison 12 Avenue Lucien Lioret Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:45:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Venez marcher dans un moment convivial au profit des enfants malades du cancer. 1€ par participant sera reversé à l’hôpital Necker. .

Le Courtoison 12 Avenue Lucien Lioret Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 65 83 44

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English : Randonnée solidaire bien-être

L’événement Randonnée solidaire bien-être Le Dorat a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin