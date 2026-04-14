RANDONNEE VELO : LA BALADE POETIQUE A VELO à la journée ou au week-end !, Gare de Rambouillet, Rambouillet

RANDONNEE VELO : LA BALADE POETIQUE A VELO à la journée ou au week-end ! Samedi 30 mai, 10h00 Gare de Rambouillet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Entre forêt, villages de charme et patrimoine littéraire

Et si vous partiez pour une journée à vélo mêlant nature, culture et douceur de vivre ?

Cette escapade vous emmène sur les chemins forestiers jusqu’au charmant village de Clairefontaine-en-Yvelines, à la découverte d’un lieu unique où vécurent Elsa Triolet et Aragon. Une journée à un rythme tranquille, entre balade, patrimoine et plaisirs gourmands.

• LE PROGRAMME DE LA JOURNEE

10H00 – DÉPART DE RAMBOUILLET ET IMMERSION EN FORÊT

Rendez-vous à la gare de Rambouillet pour le départ de cette balade sur les traces de la Véloscénie.

Nous partons à vélo à travers la magnifique forêt de Rambouillet, entre allées paisibles, clairières et paysages préservés, en direction de Clairefontaine-en-Yvelines. Le rythme est doux, pour profiter pleinement de la nature environnante.

11H30 – PAUSE GOURMANDE À CLAIREFONTAINE

Arrivée au village et passage à la boulangerie Hérisson pour récupérer les formules choisies à l’avance. Un moment convivial pour découvrir ce charmant village.

12H00 – PIQUE-NIQUE ET DÉCOUVERTE DES JARDINS

Nous rejoignons la Maison Elsa Triolet – Aragon, nichée dans un écrin de verdure.

Installation pour un déjeuner paisible dans les jardins, propices à la détente et à la contemplation.

Vous pourrez ensuite profiter librement du parc, entre sculptures, nature et atmosphère inspirante.

14H30 – VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DES DEUX ÉCRIVAINS

Place à une visite guidée d’une heure de l’intérieur de la maison, où vécurent Elsa Triolet et Louis Aragon.

Un moment émouvant et fascinant, à la découverte de leur univers, de leur histoire et de ce lieu resté intact.

2 choix s’offrent à vous : rentrez à Rambouillet ou prolongez l’évasion et transformer cette journée vélo en week-end au vert avec une nuit dans une chambre d’hôte d’exception et un lendemain organisé pour déconnecter ?

Premier choix

16H00 – RETOUR VERS RAMBOUILLET

Retour tranquille vers la gare de Rambouillet, avec la possibilité de prolonger l’expérience grâce à l’option week-end.

• INFORMATIONS CLÉS

Durée : 1 journée

Distance totale : 50km

Niveau : modéré

A prévoir : 1 vélo par personne (possible à la location), casque et antivol obligatoire.

Encadrement en petit groupe à vélo (nombre de participants limité)

Les trains reliant la gare de Paris Montparnasse et Rambouillet sont équipés d’espaces vélos.

• INSCRIPTION

L’inscription à la randonnée à vélo est obligatoire.

 Prix par personne : 40€

 Option week-end évasion nature

Inscription et informations auprès de l’Office de Tourisme Rambouillet Territoires

Mail : contact@rambouillet-tourisme.fr

Tél : 01.34.83.21.21.

• OPTION LOCATION VELO A LA JOURNEE

Location VAE : à partir de 27€

Location VTC : à partir de 25€

• OPTION WEEK-END EVASION NATURE

Prolongez l’expérience avec une nuit au Clocher de la Duchesse à Bonnelles :

– Dîner + nuit + petit-déjeuner au Clocher de la Duchesse (Prix : 174€/personne. Supplément single : 51€)

– Activité nature matinale

– Idéal pour s’offrir un week-end au vert

• CE PRIX COMPREND

o L’encadrement par un accompagnateur vélo

o Une formule pique-nique

o La visite de la Maison Elsa Triolet – Aragon

• CE PRIX NE COMPREND PAS :

o La location de vélo (en option)

o L’hébergement (en option)

o Les dépenses personnelles

Second choix : l’expérience continue !

16H00 – BALADE VERS BONNELLES

Nous reprenons les vélos en direction de Bonnelles, en traversant de beaux paysages entre forêt et campagne

OPTION WEEK-END – PROLONGEZ L’ÉVASION

Offrez-vous une parenthèse hors du temps en séjournant au Clocher de la Duchesse, maison d’hôtes de caractère face au château de Bonnelles. Une expérience idéale pour se ressourcer pleinement.

17H30 – DECOUVERTE ET SOIREE AU CLOCHER DE LA DUCHESSE

Prenez place dans votre chambre, avant de rejoindre un moment convivial autour d’un repas de la table d’hôtes d’Arnaud. Après une douce nuit réparatrice et un petit déjeuner complet.

Dimanche 31 mai :

9H00 – PETIT-DEJEUNER CONVIVIAL

Retrouvez-vous autour d’un petit-déjeuner gourmand servi par Arnaud.

11H00 – CHATEAU ET BALADE GUIDEE

Nous nous retrouvons pour une balade nature guidée à pied au cœur de la nature et du charmant village de Bonnelles, et de son château.

12H30 – A TABLE POUR DEGUSTER LOCAL

Pause bien méritée pour déjeuner autour d’une table concoctée par Aude : une cuisine qui met à l’honneur nos producteurs et agriculteurs locaux.

14H00 – BALADE A VELO VERS RAMBOUILLET

Retour à vélo après un week-end entre découverte et évasion au cœur de la nature.

• INFORMATIONS CLÉS

Durée : 1 week-end

Distance totale du week-end : 50km

Niveau : confirmé

A prévoir : 1 vélo par personne (possible à la location), casque et antivol obligatoire.

Encadrement en petit groupe à vélo (nombre de participants limité)

Les trains reliant la gare de Paris Montparnasse et les Essarts-le-Roi sont équipés d’espaces vélos.

• INSCRIPTION

L’inscription à la randonnée à vélo est obligatoire.

 Prix par personne : 214€

 (J1 : la balade poétique + Option J2 week-end évasion à 174€ par personne)

 Option week-end évasion nature

Inscription et informations auprès de l’Office de Tourisme Rambouillet Territoires

Mail : contact@rambouillet-tourisme.fr

Tél : 01.34.83.21.21.

• OPTION LOCATION VELO A LA JOURNEE

Location VAE : à partir de 27€

Location VTC : à partir de 25€

• OPTION WEEK-END EVASION NATURE

Prolongez l’expérience avec une nuit au Clocher de la Duchesse à Bonnelles :

– Dîner + nuit + petit-déjeuner au Clocher de la Duchesse (Prix : 174€/personne. Supplément single : 51€)

– Activité nature matinale

– Idéal pour s’offrir un week-end au vert

• CE PRIX COMPREND

o La Randonnée Vélo du samedi 30 mai

o Dîner à la table d’hôtes d’Arnaud

o Nuit au Clocher de la Duchesse à Bonnelles, un lieu authentique chargé d’histoire

o Petit-déjeuner

o Balade nature guidée à pied le lendemain matin

o Déjeuner local et de saison

o Retour à vélo vers Rambouillet

• CE PRIX NE COMPREND PAS :

o La location de vélo (en option)

o Les dépenses personnelles

Gare de Rambouillet Pl. Fernand Prud’homme, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France [{« link »: « mailto:contact@rambouillet-tourisme.fr »}]

Entre forêt, villages de charme et patrimoine littéraire Et si vous partiez pour une journée ou un week-end à vélo mêlant nature, culture et douceur de vivre ?