Gourin

Randos cyclo, marche, VTT des Montagnes Noires

Place du Général de Gaulle Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:30:00

fin : 2026-05-17 11:00:00

Date(s) :

2026-05-17

13e édition organisée par le club cyclo des chasseurs de Gourin, au profit de la PLB Muco et la Gourinoise contre le cancer. 5 circuits cyclotouristes de 27, 56, 84, 93 et 104 km, 3 boucles de rando pédestres de 6, 10 et 16 km et 3 circuits VTT de 24, 32 ou 40 km. Inscription et départ Place du Général de Gaulle à Gourin de 7h30 à 9h30. .

Place du Général de Gaulle Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 87 39 51 60

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English :

L’événement Randos cyclo, marche, VTT des Montagnes Noires Gourin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan