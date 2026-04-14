Randos cyclo, marche, VTT des Montagnes Noires Gourin
Randos cyclo, marche, VTT des Montagnes Noires Gourin dimanche 17 mai 2026.
Gourin
Randos cyclo, marche, VTT des Montagnes Noires
Place du Général de Gaulle Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:30:00
fin : 2026-05-17 11:00:00
Date(s) :
2026-05-17
13e édition organisée par le club cyclo des chasseurs de Gourin, au profit de la PLB Muco et la Gourinoise contre le cancer. 5 circuits cyclotouristes de 27, 56, 84, 93 et 104 km, 3 boucles de rando pédestres de 6, 10 et 16 km et 3 circuits VTT de 24, 32 ou 40 km. Inscription et départ Place du Général de Gaulle à Gourin de 7h30 à 9h30. .
Place du Général de Gaulle Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 87 39 51 60
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English :
L’événement Randos cyclo, marche, VTT des Montagnes Noires Gourin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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