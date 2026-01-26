RANDOS LES VALLONS MAYENNAIS VTT, GRAVEL, ROUTE, PEDESTRES Mayenne

RANDOS LES VALLONS MAYENNAIS VTT, GRAVEL, ROUTE, PEDESTRES

Les Châteliers Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

RDV le 6 septembre, à Mayenne pour des randos VTT Route Gravel Pédestres

Randos VTT, Route, Gravel et pédestres au départ de Les Chateliers à Mayenne.

VTT 16 34 48 65 km

Gravel 60 80 km (trace GPS)

Route 30 50 80 110 km (groupé à 7h30)

Pédestres 10 16 km (groupé à 9h)

Les distances de chacune de nos randos sont susceptibles d’être adaptées aux circonstances du moment.

Inscription en ligne exclusivement par les sites internet des clubs ou sur celui du Tour de la Mayenne VTT (délais 3 jours avant la rando).

Pour les inscriptions par courrier, bulletin à récupérer ou copier sur les sites des clubs organisateurs

– délais 3 jours avant la rando

– à envoyer à l’adresse du club et non au TMVTT

– chèque à libeller au nom des clubs organisateurs

7€ si pré-inscription par Helloasso, puis 9€ suivant le club organisateur

9€ inscription sur place le jour de la rando

5€ pour les -14 ans .

Les Châteliers Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire ccmayenne@wanadoo.fr

English :

See you on September 6, in Mayenne for mountain bike road gravel pedestrian tours

