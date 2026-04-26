RandoTram – Balade à pied du réseau TRAM MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine

Au programme du samedi 23 mai 2026 :

ÉTAPE 1 → Centre d’art contemporain d’Ivry-sur-Seine / Le Crédac

Visite guidée des expositions avec Julia Leclerc, médiatrice

Pierre Creton, Quelques rayons d’attente

Pierre Creton se situe d’abord dans un horizon, le Pays-de-Caux en Normandie. Un territoire depuis lequel l’artiste assume de penser et de créer, mais qui ne se définit pas en termes d’identitéou de frontière ; il est la somme de ses appartenances et de ses attachements. C’est un localisme, où la proximité, avant d’être géographique, est affective.

C’est là que Pierre Creton filme, dessine, cultive son jardin, réalise de la gelée de sureau, dans une forme d’unicité de la vie et de l’art : le travail, les rencontres, les lectures, engendrent des œuvres qui elles-mêmes façonnent l’existence, font naître de nouvelles expériences qui donneront lieu à de nouveaux dessins, de nouveaux films. (Lire la suite)

Cynthia Lefebvre, Sambucus nigra

Cynthia Lefebvre mène depuis plusieurs années une réflexion sur les objets et les gestes qui les activent. Son exposition conçue pour le Crédac réunit pièce sonore, céramiques, film, performance et collections d’objets. Elle est animée de différentes vibrations, de sons rémanents, de visions : le souvenir de l’entrechoc de tasses en céramique lors d’un tremblement de terre, devenant pour quelques instants instruments de musique ; l’expérience du paysage sonore d’un troupeau d’été devenant troupeau d’hiver. (Lire la suite)

ÉTAPE 2 →MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne

Visite avec un·e conférencier·e du musée suivi d’une visite libre de l’exposition SMIITH à l’occasion de son vernissage

Le Gendre Idéal

Le MAC VAL imagine un parcours consacré à la hiérarchie des genres et aborde cette vaste thématique à travers le prisme d’œuvres issues de la collection du musée. En 1667, l’historien de l’art André Félibien pose la hiérarchie des genres dans la préface de ses Conférences de l’Académie Royale de peinture et de sculpture. Il instruit les préceptes qui régiront la peinture académique et instaure par là même l’idée de genres nobles et de sous-genres où le sujet prime sur la maîtrise technique ou la facture.

Le parcours « Le genre idéal. En principe, une tentative d’épuisement » aborde avec espièglerie chacun des cinq genres de cette hiérarchie : la peinture d’histoire, le portrait, la scène de genre, le paysage et la nature morte. (Lire la suite)

SMITH, Ici, grand ouvert

Artiste chercheur né en 1985, SMITH navigue entre photographie, image animée, installation, sculpture et performance. Son travail s’organise en cycles ouverts, souvent amorcés par la photographie. Il y défait toute chronologie, déplace les frontières du portrait et du paysage et ouvre un espace où s’entrelacent les règnes humain, animal, végétal, minéral et céleste. Son œuvre est traversé par une poétique de la métamorphose, qui déborde le seul registre du réel, parcourt les espaces de l’entre deux, habite les seuils plutôt que les certitudes. (Lire la suite)

Il est possible de rester sur place après la RandoTram afin de profiter du vernissage et des programmations inédites mises en place par le MAC VAL dans le cadre de la Nuit européenne des Musées.

Informations pratiques Randonnée d’environ 4km (1h de marche estimée) Rendez-vous à 14h devant le Centre d’art contemporain d’Ivry – Le Crédac

Adresse : La Manufacture des Œillets, 1 place Pierre Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine

Accès : M7 (Mairie d’Ivry) ; RER C (Ivry-sur-Seine) À votre arrivée sur place, merci de venir rencontrer l’équipe de TRAM afin qu’elle note votre présence. Une question, une information supplémentaire ?

Contactez l’équipe de TRAM : taxitram@tram-idf.fr / 07 65 89 73 36

RandoTram, des promenades à pied, en petit comité, urbaines ou péri-urbaines, pour relier plusieurs lieux d’art membres du réseau. Chaque balade est ainsi l’occasion de visiter les lieux et les expositions de façon privilégiée.

Le samedi 23 mai 2026

de 14h00 à 18h00

payant

6 euros

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Place de la Libération 94400 T9 (MAC VAL) puis M7 ou T3a (Porte de Choisy)Vitry-sur-Seine

https://tram-idf.fr/parcours/randotram-samedi-23-mai-2026/ +33765897336 taxitram@tram-idf.fr https://www.facebook.com/reseau.tram https://www.facebook.com/reseau.tram



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