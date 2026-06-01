Rang, atours et mode – La robe et le diadème font la princesse, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau
Rang, atours et mode – La robe et le diadème font la princesse, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Rang, atours et mode – La robe et le diadème font la princesse Dimanche 7 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne
Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Au sortir de la Révolution un temps égalitaire, Bonaparte mué en Napoléon opte pour une forme monarchique et une étiquette de cour. L’habit permet d’identifier les fonctions curiales, et la robe le rang occupé. Un spécialiste de bijoux détaillera les joyaux que portent les princesses représentées dans la Galerie de portraits de la Famille impériale. Il convient d’exprimer son rang par la vêture et la parure : la robe et le diadème font la princesse.
Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château.
Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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