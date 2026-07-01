Raoul le chevalier, Centre Culturel La Marchoise, Gençay
samedi 15 août 2026 · Centre Culturel La Marchoise · Gençay
Informations pratiques
Raoul le chevalier Samedi 15 août, 16h00 Centre Culturel La Marchoise Vienne
PRIX LIBRE ET CONSCIENT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T16:00:00+02:00 – 2026-08-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-15T16:00:00+02:00 – 2026-08-15T17:00:00+02:00
Dans un univers de carton brut, matière première utilisée pour les décors, les costumes et les accessoires, une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance déjantée.
Partons alors à l’aventure avec Raoul, un chevalier arrogant et maladroit, prêt à tout pour sauver une princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le château de la cruelle sorcière Saperli.
Durée 45m
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://cc-lamarchoise.com/festivals/les-rendez-vous-de-lete-de-la-marchoise/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}]
Théâtre de rue théâtre de rue spectacle famille
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