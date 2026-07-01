Raoul le chevalier, Centre Culturel La Marchoise, Gençay

Informations pratiques

Raoul le chevalier Samedi 15 août, 16h00 Centre Culturel La Marchoise Vienne

PRIX LIBRE ET CONSCIENT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T16:00:00+02:00 – 2026-08-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T16:00:00+02:00 – 2026-08-15T17:00:00+02:00

Dans un univers de carton brut, matière première utilisée pour les décors, les costumes et les accessoires, une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance déjantée.

Partons alors à l’aventure avec Raoul, un chevalier arrogant et maladroit, prêt à tout pour sauver une princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le château de la cruelle sorcière Saperli.

Durée 45m

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://cc-lamarchoise.com/festivals/les-rendez-vous-de-lete-de-la-marchoise/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}]

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