Rapport pour une académie Théâtre de la Concorde Paris samedi 13 juin 2026.
Sur scène, un singe devenu presque humain livre son récit devant une assemblée savante. Il raconte son apprentissage, ses renoncements, ses stratégies d’adaptation, son intelligence patiente face à la violence de l’enfermement. Porté par l’interprétation troublante de Manuel Le Lièvre, le corps oscille sans cesse entre animalité et humanité, entre maîtrise du langage et résistance intime. Le théâtre devient ici un lieu de dévoilement, où l’ironie, l’humour et la cruauté se mêlent pour faire surgir une parole profondément politique.
À travers ce monologue vertigineux, Kafka, à travers la mise en scène de Georges Lavaudant, interroge frontalement notre manière de nous situer aujourd’hui pour penser à demain. Il tend un miroir à nos sociétés contemporaines : celles qui exigent l’assimilation, imposent des modèles et tolèrent mal les identités mouvantes. Le spectacle nous invite à écouter cette voix ambiguë, ni tout à fait libre ni totalement soumise, pour mieux interroger ce que signifie « devenir soi » dans un monde qui classe, enferme et normalise.
Un théâtre de la métamorphose, où l’identité apparaît moins comme une conquête que comme une négociation permanente avec les regards et les attentes collectives.
Distribution
Mise en scène et lumière : Georges Lavaudant
Traduction et dramaturgie : Daniel Loayza
Scénographie et costume : Jean-Pierre Vergier
Son : Jean-Louis Imbert
Maquillage, coiffure, perruque : Sylvie Cailler, Nathalie Damville et Jocelyne Milazzo
Atelier de construction du décor : Albaka
Atelier costume : Rémy Tremblé
Régie générale : Nicolas Natarianni
Régie habillage, maquillage, perruque : Nathalie Damville
Administratrice de production : Juliette Augy-Bonnaud
Production : LG théâtre
Coproduction : Les Nuits de Fourvière, Le Printemps des Comédiens
La compagnie LG théâtre est conventionnée par le Ministère de la Culture.
Avec Rapport pour une Académie, texte de Franz Kafka porté à la scène par Georges Lavaudant, dans une interprétation magistrale de Manuel Le Lièvre, nous est confiée la parole d’un être pris entre deux mondes, contraint de se transformer pour trouver une issue. Qui sommes-nous, et qui choisissons-nous d’être ? Jusqu’où peut-on aller pour être accepté ? Et que perd-on en chemin lorsque l’on apprend à devenir quelqu’un d’autre ?
Du mardi 23 juin 2026 au vendredi 26 juin 2026 :
Du mardi 16 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :
Le samedi 13 juin 2026
de à
payant
De 0 à 20 euros.
Tout public.
Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris
