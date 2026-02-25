Rapport pour une académie Théâtre de la Concorde Paris

Sur scène, un singe devenu presque humain livre son récit devant une assemblée savante. Il raconte son apprentissage, ses renoncements, ses stratégies d’adaptation, son intelligence patiente face à la violence de l’enfermement. Porté par l’interprétation troublante de Manuel Le Lièvre, le corps oscille sans cesse entre animalité et humanité, entre maîtrise du langage et résistance intime. Le théâtre devient ici un lieu de dévoilement, où l’ironie, l’humour et la cruauté se mêlent pour faire surgir une parole profondément politique.

À travers ce monologue vertigineux, Kafka, à travers la mise en scène de Georges Lavaudant, interroge frontalement notre manière de nous situer aujourd’hui pour penser à demain. Il tend un miroir à nos sociétés contemporaines : celles qui exigent l’assimilation, imposent des modèles et tolèrent mal les identités mouvantes. Le spectacle nous invite à écouter cette voix ambiguë, ni tout à fait libre ni totalement soumise, pour mieux interroger ce que signifie « devenir soi » dans un monde qui classe, enferme et normalise.

Un théâtre de la métamorphose, où l’identité apparaît moins comme une conquête que comme une négociation permanente avec les regards et les attentes collectives.

Distribution

Mise en scène et lumière : Georges Lavaudant

Traduction et dramaturgie : Daniel Loayza

Scénographie et costume : Jean-Pierre Vergier

Son : Jean-Louis Imbert

Maquillage, coiffure, perruque : Sylvie Cailler, Nathalie Damville et Jocelyne Milazzo

Atelier de construction du décor : Albaka

Atelier costume : Rémy Tremblé

Régie générale : Nicolas Natarianni

Régie habillage, maquillage, perruque : Nathalie Damville

Administratrice de production : Juliette Augy-Bonnaud

Production : LG théâtre

Coproduction : Les Nuits de Fourvière, Le Printemps des Comédiens

La compagnie LG théâtre est conventionnée par le Ministère de la Culture.

Avec Rapport pour une Académie, texte de Franz Kafka porté à la scène par Georges Lavaudant, dans une interprétation magistrale de Manuel Le Lièvre, nous est confiée la parole d’un être pris entre deux mondes, contraint de se transformer pour trouver une issue. Qui sommes-nous, et qui choisissons-nous d’être ? Jusqu’où peut-on aller pour être accepté ? Et que perd-on en chemin lorsque l’on apprend à devenir quelqu’un d’autre ?

Du mardi 23 juin 2026 au vendredi 26 juin 2026 :

Du mardi 16 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :

Le samedi 13 juin 2026

payant

De 0 à 20 euros.

Tout public.

