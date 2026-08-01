Rassemblement Auto Vintage La Motte-Chalancon
samedi 15 août 2026 · La Motte-Chalancon
Informations pratiques
La Motte-Chalancon
Rassemblement Auto Vintage
La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-08-15
L’événement Auto Vintage La Motte Chalancon propose une exposition de voitures anciennes et une balade touristique les samedis 18 juillet et 15 août 2026. Toute voiture, tricycle, deux roues, tracteur de plus de 30 ans sont acceptées.
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La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 61 74 71 alfettagtv62l5@yahoo.fr
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English :
The La Motte Chalancon Vintage Car Event features an exhibition of vintage cars and a sightseeing tour on Saturday, July 18, and Saturday, August 15, 2026. Any car, tricycle, motorcycle, or tractor that is more than 30 years old is welcome.
L’événement Rassemblement Auto Vintage La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays Diois
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