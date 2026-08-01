UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Motte-Chalancon

Rassemblement Auto Vintage La Motte-Chalancon

samedi 15 août 2026 · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
26470 La Motte-Chalancon
Département
Drôme
Tarif

La Motte-Chalancon

Rassemblement Auto Vintage

La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :
2026-08-15

L’événement Auto Vintage La Motte Chalancon propose une exposition de voitures anciennes et une balade touristique les samedis 18 juillet et 15 août 2026. Toute voiture, tricycle, deux roues, tracteur de plus de 30 ans sont acceptées.
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La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 61 74 71  alfettagtv62l5@yahoo.fr

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English :

The La Motte Chalancon Vintage Car Event features an exhibition of vintage cars and a sightseeing tour on Saturday, July 18, and Saturday, August 15, 2026. Any car, tricycle, motorcycle, or tractor that is more than 30 years old is welcome.

L’événement Rassemblement Auto Vintage La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays Diois

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