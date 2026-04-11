Rassemblement de véhicules anciens Grand Jard Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Rassemblement de véhicules anciens

Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Tout public

Rassemblement de véhicules anciens au Grand Jard.

Les Calandres pétillantes organisent la 14ème édition de rassemblements de véhicules de plus de 30 ans. Cette année, c’est le 80ème anniversaire de la 4CV et du Solex.

Bourse aux pièces et marché d’artisans locaux. .

Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 6 24 94 78 74

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English : Rassemblement de véhicules anciens

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne