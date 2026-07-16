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Rassemblement de voitures anciennes, Allée Edgar Brandt, Châtillon

dimanche 20 septembre 2026 · Allée Edgar Brandt · Châtillon

Rassemblement de voitures anciennes, Allée Edgar Brandt, Châtillon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Allée Edgar Brandt
Adresse
Allée Edgar Brandt 92320 Châtillon
Ville
92320 Châtillon
Département
Hauts-de-Seine

Rassemblement de voitures anciennes Dimanche 20 septembre, 10h00 Allée Edgar Brandt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Passionnés d’automobiles ou simples curieux, ne manquez pas le rendez-vous des voitures de collection. Profitez d’un moment convivial pour admirer des modèles d’exception et plongez dans l’histoire de l’automobile par les Châtillonnais.

Allée Edgar Brandt Allée Edgar Brandt 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France
Rassemblement de voitures anciennes

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