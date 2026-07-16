AGENDA · Châtillon
Rassemblement de voitures anciennes, Allée Edgar Brandt, Châtillon
dimanche 20 septembre 2026 · Allée Edgar Brandt · Châtillon
Informations pratiques
Rassemblement de voitures anciennes Dimanche 20 septembre, 10h00 Allée Edgar Brandt Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Passionnés d’automobiles ou simples curieux, ne manquez pas le rendez-vous des voitures de collection. Profitez d’un moment convivial pour admirer des modèles d’exception et plongez dans l’histoire de l’automobile par les Châtillonnais.
Allée Edgar Brandt Allée Edgar Brandt 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France
Rassemblement de voitures anciennes
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