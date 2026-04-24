Rassemblement de voitures anciennes Rue du stade Saint-Just-Malmont

Saint-Just-Malmont

Rassemblement de voitures anciennes

Rue du stade Ancien stade Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’association des anciennes calandres rassemble ses véhicules anciens à l’ancien stade.

.

Rue du stade Ancien stade Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes anciennescalandres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association des anciennes calandres brings together its vintage vehicles at the old stadium.

L’événement Rassemblement de voitures anciennes Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène