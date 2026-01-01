Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Ratilly fête Saint Nicolas

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 11:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Pour la deuxième année consécutive depuis 1999, la fête de la Saint Nicolas partage son esprit d’origine un marché artisanal chaleureux et authentique où se rencontrent visiteurs, artisans, créateurs, producteurs locaux de belles et bonnes choses.

Livres pour enfants, aquarelles, bijoux, fleurs, couteaux, vannerie, sculptures, poterie, ou encore chocolats, confitures, tisanes, champignons, vins, liqueurs…autant de beaux objets et gourmandises à découvrir dans le cadre magique et convivial de Ratilly, illuminé par des centaines de bougies.

Le moment de trouver des cadeaux tout en profitant d’animations musiciens, chants de Noël, balades à dos de poneys, lecture de contes, ateliers de créations, initiation à la poterie (modelage, tournage), défournement de la cuisson au bois spécialement réalisée pour l’événement.

Vin chaud et autres boissons, petits délices sucrés et salés à déguster devant le feu des grandes cheminées du château. .

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr

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English : Ratilly fête Saint Nicolas

L’événement Ratilly fête Saint Nicolas Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-01-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !