Ravachol Tribunal Guéret

Informations pratiques

Guéret

Ravachol

Tribunal 23 Place Bonnyaud Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 20:30:00

fin : 2027-03-05 21:45:00

Date(s) :

2027-03-05

Anarchiste ou criminel ?

Héros de l’anarchie pour les uns, bandit qui terrorise les honnêtes propriétaires pour les autres, Ravachol est un personnage doublement mythique. Dans cette adaptation, Alain Besset retrace, au plus près possible de ses mémoires, l’itinéraire de Ravachol ou comment l’ouvrier teinturier de Saint-Chamond est d’abord devenu un hors la loi, criminel puis un poseur de bombes qui croyait préparer la révolution sociale ? Qui est finalement l’homme qui comparaît en 1892 devant les cours d’assises de Paris et de Montbrison et dont la tête est tranchée en place publique le 11 juillet 1892 ? La dernière partie du spectacle reprend la plaidoirie écrite par Ravachol, et qu’il n’a pas pu lire pour sa défense. Ce soir, nous l’entendrons au Tribunal de Guéret. .

Tribunal 23 Place Bonnyaud Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Ravachol

L’événement Ravachol Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret