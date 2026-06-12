Rayonances Parcours lumineux Place Charles de Gaulle Toul

Toul

Rayonances Parcours lumineux

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-03

À la nuit tombée, Toul change de visage … et entre dans une autre dimension.

Cette deuxième édition de Rayonance invite habitants et visiteurs à une déambulation artistique et lumineuse au coeur de la ville, entre patrimoine sublimé, créations contemporaines et atmosphères féériques.

À voir de jour comme de nuit, pour redécouvrir à chaque instant cette exposition lumineuse plein air.Tout public

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Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

As night falls, Toul transforms… and enters another dimension.

This second edition of Rayonance invites residents and visitors on an artistic and luminous stroll through the heart of the city, featuring enhanced heritage sites, contemporary creations, and magical atmospheres.

To be seen day and night, rediscovering this luminous outdoor exhibition at every moment.

L’événement Rayonances Parcours lumineux Toul a été mis à jour le 2026-06-12 par MT TERRES TOULOISES