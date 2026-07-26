Informations pratiques

Un rendez-vous trimestriel avec Jorge Vistel où se croisent l’énergie des musiques afro-cubaines, la liberté du jazz moderne et l’urgence de l’improvisation.

Trompettiste magnétique, habitué des clubs et des scènes internationales, Jorge Vistel impose depuis plusieurs années une signature forte : un son dense, une musicalité tranchante.

Ici, la tradition afro-cubaine ne se fige jamais. Elle circule, explose, se transforme. Les rythmes dialoguent avec les harmonies contemporaines, les lignes se tendent, les improvisations prennent feu. Pour chaque date, un nouveau groupe, des invités venus de la scène parisienne et internationale, des dialogues inattendus, des compositions originales qui évoluent au fil des concerts, des improvisations qui étirent les frontières entre afro-cubain, jazz moderne et musiques afro-caribéennes contemporaines.

Habitué des clubs et des grandes scènes internationales, Jorge Vistel a une présence rare, un son puissant, une tension constante, une manière de faire respirer la tradition afro-cubaine dans une esthétique pleinement actuelle.

Le jazz cubain en mouvement, brut, élégant, incandescent.

Le samedi 05 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

Le samedi 05 septembre 2026

de 21h00 à 22h30

payant Tarif sur place : 33 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR

Tarif Web : 28 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T19:00:00+02:00_2026-09-05T20:30:00+02:00;2026-09-05T21:00:00+02:00_2026-09-05T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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