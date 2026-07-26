#Rdv avec JORGE VISTEL – CUBAN AFRO MODERN Le Baiser Salé Paris
samedi 5 septembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Un rendez-vous trimestriel avec Jorge Vistel où se croisent l’énergie des musiques afro-cubaines, la liberté du jazz moderne et l’urgence de l’improvisation.
Trompettiste magnétique, habitué des clubs et des scènes internationales, Jorge Vistel impose depuis plusieurs années une signature forte : un son dense, une musicalité tranchante.
Ici, la tradition afro-cubaine ne se fige jamais. Elle circule, explose, se transforme. Les rythmes dialoguent avec les harmonies contemporaines, les lignes se tendent, les improvisations prennent feu. Pour chaque date, un nouveau groupe, des invités venus de la scène parisienne et internationale, des dialogues inattendus, des compositions originales qui évoluent au fil des concerts, des improvisations qui étirent les frontières entre afro-cubain, jazz moderne et musiques afro-caribéennes contemporaines.
Habitué des clubs et des grandes scènes internationales, Jorge Vistel a une présence rare, un son puissant, une tension constante, une manière de faire respirer la tradition afro-cubaine dans une esthétique pleinement actuelle.
Le jazz cubain en mouvement, brut, élégant, incandescent.
Le samedi 05 septembre 2026
de 19h00 à 20h30
Le samedi 05 septembre 2026
de 21h00 à 22h30
payant Tarif sur place : 33 EUR
Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR
Tarif Web : 28 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T19:00:00+02:00_2026-09-05T20:30:00+02:00;2026-09-05T21:00:00+02:00_2026-09-05T22:30:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/
Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Gagnez 4×4 places pour assister à l’arrivée du Tour de France depuis la tribune Ville 26 juillet 2026
- Arrivée du Tour de France à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris 26 juillet 2026
- Fest-Noz Square du Cardinal-Wyszynski PARIS 26 juillet 2026
- Hugo Corbin Trio Le Son de la Terre PARIS 05 26 juillet 2026
- Festival Ciné-Voisin.es: Azur et Asmar enchantent le Square d’Amiens ! Square d’Amiens Paris 27 juillet 2026