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RDV en Pays Toy ! Place du cinéma Barèges

RDV en Pays Toy ! Place du cinéma Barèges jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Place du cinéma

Adresse : BAREGES

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Barèges

RDV en Pays Toy !

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-08-27 14:30:00

Date(s) :
2026-07-09

Tous les jeudis, sortie découverte du patrimoine pyrénéen. Itinéraire à difficulté modérée.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Barèges. Co-voiturage.   .

Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

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English :

Every Thursday, a tour to explore the heritage of the Pyrenees. Moderately difficult route.

L’événement RDV en Pays Toy ! Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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