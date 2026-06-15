RDV en Pays Toy ! Place du cinéma Barèges jeudi 9 juillet 2026.

Barèges

RDV en Pays Toy !

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-08-27 14:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Tous les jeudis, sortie découverte du patrimoine pyrénéen. Itinéraire à difficulté modérée.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Barèges. Co-voiturage. .

Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

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English :

Every Thursday, a tour to explore the heritage of the Pyrenees. Moderately difficult route.

L’événement RDV en Pays Toy ! Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65