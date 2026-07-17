Reading Party, Médiathèque Jean Falala, Reims

Informations pratiques

Reading Party Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Jean Falala Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00

Inspirée des célèbres Reading Parties* de New York, cette soirée réinvente la lecture en la transformant en une expérience collective et chaleureuse avec en bonus une vue imprenable sur la cathédrale.

Le concept est simple : venez avec un livre ou choisissez parmi ceux sélectionnés par les bibliothécaires, lisez à votre rythme, puis échangez vos impressions avec vos voisins, puis reprenez votre lecture et échangez à nouveau dans une ambiance cosy et détendue.

Le but est de partager le plaisir de la lecture. N’hésitez pas à venir avec votre coussin, votre plaid ou même vos pantoufles pour être à l’aise comme à la maison ! Pour adultes et enfants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte participant.

(*Fêtes de lecture)

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326356800 https://www.bm-reims.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-reims.fr »}] Équipement central du réseau de lecture publique rémois, la médiathèque Jean Falala offre près de 160 000 documents sur tous supports (livres, disques, vidéos, jeux vidéo) en consultation et en prêt.

Elle contribue à dynamiser le secteur du parvis de la cathédrale, rénové en 2007.

Elle fait partie des douze projets nationaux retenus par le ministère de la culture et de la communication au titre du programme des bibliothèques municipales à vocation régionale (BMVR). Ligne A et B – Arrêt Opéra

Biblis en folie 2026

©Bibliothèque de Reims