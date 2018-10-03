Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Réalisation d’objets, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Réalisation d’objets, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris mercredi 3 octobre 2018.

Lieu : Cité des sciences et de l'Industrie

Adresse : 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 3 octobre 2018

Fin : jeudi 20 décembre 2018

Tarif : Pour les groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Réalisation d’objets 3 octobre – 20 décembre 2018 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Pour les groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2018-10-03T17:00:00+02:00 – 2018-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2018-12-20T17:00:00+01:00 – 2018-12-20T18:30:00+01:00

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/initiation-a-la-fabrication-dobjets-1538056839 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Un atelier pour s’initier au fonctionnement des machines du Fab Lab, en petit groupe. Innovation – recherche – industrie – ingenierie Activités et animations

À voir aussi à Paris (Paris)