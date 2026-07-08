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Réalisation d’une fresque par l’Atelier d’Agnès Loches

samedi 19 septembre 2026 · Loches

Réalisation d’une fresque par l’Atelier d’Agnès Loches

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Loches

Réalisation d’une fresque par l’Atelier d’Agnès

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition de peinture dans le jardin et réalisation d’une fresque autour du thème de la restauration du patrimoine local, avec la participation du public.
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Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21  patrimoine@mairieloches.com

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English :

An art exhibition in the garden and the creation of a mural on the theme of local heritage restoration, with public participation.

L’événement Réalisation d’une fresque par l’Atelier d’Agnès Loches a été mis à jour le 2026-06-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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