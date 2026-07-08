Informations pratiques

Loches

Réalisation d’une fresque par l’Atelier d’Agnès

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de peinture dans le jardin et réalisation d’une fresque autour du thème de la restauration du patrimoine local, avec la participation du public.

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Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

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English :

An art exhibition in the garden and the creation of a mural on the theme of local heritage restoration, with public participation.

L’événement Réalisation d’une fresque par l’Atelier d’Agnès Loches a été mis à jour le 2026-06-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire