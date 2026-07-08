Réalisation d’une fresque par l’Atelier d’Agnès Loches
samedi 19 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Réalisation d’une fresque par l’Atelier d’Agnès
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de peinture dans le jardin et réalisation d’une fresque autour du thème de la restauration du patrimoine local, avec la participation du public.
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Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com
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English :
An art exhibition in the garden and the creation of a mural on the theme of local heritage restoration, with public participation.
L’événement Réalisation d’une fresque par l’Atelier d’Agnès Loches a été mis à jour le 2026-06-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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