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Réalité Virtuelle à la Micro Folie Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

jeudi 9 juillet 2026 · Micro-Folie Guéret Espace Fayolle · Guéret

Réalité Virtuelle à la Micro Folie Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle
Adresse
6 Avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéret

Réalité Virtuelle à la Micro Folie

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Equipés d’un casque de réalité virtuelle, découvrez l’univers de 4 grands artistes européens à 360°. Le Caravage (9 juillet), Edouard Manet (16 juillet), Johannes Vermeer (23 juillet), Vincent Van Gogh (30 juillet). Dès 13 ans. Réservation conseillée   .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11  microfolie@ville-gueret.fr

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English : Réalité Virtuelle à la Micro Folie

L’événement Réalité Virtuelle à la Micro Folie Guéret a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Grand Guéret

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