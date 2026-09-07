Réalité virtuelle dans le Castillet, Musée Casa Pairal au Castillet, Perpignan

Informations pratiques

Réalité virtuelle dans le Castillet 19 et 20 septembre Musée Casa Pairal au Castillet Pyrénées-Orientales

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Toutes les 5 minutes, un film en 3D retrace l’évolution des fortifications de Perpignan et les métamorphoses du Castillet. De sa construction vers 1368 jusqu’au développement des quartiers modernes après la destruction des remparts entre 1904 et 1906, découvrez l’histoire de ce monument emblématique et l’évolution du paysage urbain de la ville.

Musée Casa Pairal au Castillet place de verdun, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie +33468663075 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/casa-pairal [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 66 30 75 »}] Le Castillet comprend trois parties : le Castillet proprement dit ou Grand Castillet, construit vers 1368 pour défendre la porte neuve ouverte à ce moment dans l’enceinte de la ville ; la Porte Notre-Dame ou Petit Castillet, accolée au flanc Est de la construction précédente et qui date de 1481-1485 ; le bastion polygonal établi en 1542 en avant du Grand Castillet pour en couvrir les approches. Le Castillet a été, jusqu’en 1892, affecté à usage de prison militaire, puis comme dépendances du casernement. Au coeur du centre-ville. A proximité de nombreux arrêts de bus et de parking.

Toutes les 5 minutes, un film 3D vous montre l’évolution des fortifications de Perpignan et revient sur les métamorphoses du Castillet, de sa construction vers 1368 à l’épanouissement de quartiers la…

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