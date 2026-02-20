Réalité virtuelle, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers

Informations pratiques

Réalité virtuelle Samedi 26 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès Nièvre

Gratuit, sur inscription. Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Nous vous proposons des jeux de réalité virtuelle ! Venez vivre une expérience unique à la Médiathèque Jean-Jaurès en découvrant de nouvelles sensations grâce au casque PS VR2 de la PS5. Immersion complète assurée !

1 séance de 30 mn.

Gratuit, inscription à l’espace jeu-vidéo ou par

téléphone au 03.86.68.48.62

Abonnez-vous au réseau des médiathèques pour

participer.

Espace Jeu-Vidéo (rdc)

Médiathèque Jean Jaurès

Dès 12 ans

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.68.48.62 »}]

Venez vivre une expérience unique à la Médiathèque Jean Jaurès en découvrant de nouvelles sensations grâce à la réalité virtuelle réalité virtuelle

@villedenevers