Réalité virtuelle, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Jean Jaurès · Nevers
Informations pratiques
Réalité virtuelle Samedi 26 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès Nièvre
Gratuit, sur inscription. Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
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1 séance de 30 mn.
Gratuit, inscription à l’espace jeu-vidéo ou par
téléphone au 03.86.68.48.62
Abonnez-vous au réseau des médiathèques pour
participer.
Espace Jeu-Vidéo (rdc)
Médiathèque Jean Jaurès
Dès 12 ans
Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.68.48.62 »}]
Venez vivre une expérience unique à la Médiathèque Jean Jaurès en découvrant de nouvelles sensations grâce à la réalité virtuelle réalité virtuelle
@villedenevers
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