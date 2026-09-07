Rebecca Roger Cruz en quintette, à l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Foix
samedi 3 octobre 2026 · à l'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège · Foix
Informations pratiques
Rebecca Roger Cruz en quintette Samedi 3 octobre, 20h30 à l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège
Tarif Jaune (de 7€ à 21€)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Née à Caracas, au Vénézuéla, et enracinée en France, Rebecca Roger Cruz est soprano, percussionniste et chamane. Avec Río Abajo, elle convoque les forces de la nature dans un premier album solo d’une puissance renversante.
à l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/rebecca-roger-cruz/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]
Concert – Río Abajo concert spectacle
L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège
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