Réception de la Fête du travail, Place Jean Jaurés, Carvin
Réception de la Fête du travail, Place Jean Jaurés, Carvin vendredi 1 mai 2026.
Réception de la Fête du travail Vendredi 1 mai, 10h15 Place Jean Jaurés Pas-de-Calais
Gratuit – Tout Public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T10:15:00+02:00 – 2026-05-01T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T10:15:00+02:00 – 2026-05-01T11:00:00+02:00
En ce 1er Mai, la ville de Carvin célèbre la Fête du travail en rendant hommage à toutes celles et ceux qui ont contribué à bâtir une société plus juste. C’est l’occasion de saluer les luttes passées, de soutenir les combats présents, et de rappeler l’importance du respect des droits des travailleurs.
A 10h15 : rassemblement Place Jean-Jaurès pour le défilé.
Place Jean Jaurés rue Edouard plachez 62220 Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « isabelle.charlet@carvin.fr »}]
Célébrons le travail, les avancées sociales en matière de droits des travailleurs. Cérémonie
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