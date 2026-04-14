Réception de la Fête du travail, Place Jean Jaurés, Carvin

Réception de la Fête du travail Vendredi 1 mai, 10h15 Place Jean Jaurés Pas-de-Calais

Gratuit – Tout Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T10:15:00+02:00 – 2026-05-01T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T10:15:00+02:00 – 2026-05-01T11:00:00+02:00

En ce 1er Mai, la ville de Carvin célèbre la Fête du travail en rendant hommage à toutes celles et ceux qui ont contribué à bâtir une société plus juste. C’est l’occasion de saluer les luttes passées, de soutenir les combats présents, et de rappeler l’importance du respect des droits des travailleurs.

A 10h15 : rassemblement Place Jean-Jaurès pour le défilé.

Place Jean Jaurés rue Edouard plachez 62220 Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « isabelle.charlet@carvin.fr »}]

Célébrons le travail, les avancées sociales en matière de droits des travailleurs. Cérémonie