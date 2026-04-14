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Réception de la Fête du travail, Place Jean Jaurés, Carvin

Réception de la Fête du travail, Place Jean Jaurés, Carvin

Réception de la Fête du travail, Place Jean Jaurés, Carvin vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Place Jean Jaurés

Adresse : rue Edouard plachez 62220

Ville : 62220 Carvin

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : Gratuit - Tout Public

Réception de la Fête du travail Vendredi 1 mai, 10h15 Place Jean Jaurés Pas-de-Calais

Gratuit – Tout Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T10:15:00+02:00 – 2026-05-01T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T10:15:00+02:00 – 2026-05-01T11:00:00+02:00

En ce 1er Mai, la ville de Carvin célèbre la Fête du travail en rendant hommage à toutes celles et ceux qui ont contribué à bâtir une société plus juste. C’est l’occasion de saluer les luttes passées, de soutenir les combats présents, et de rappeler l’importance du respect des droits des travailleurs.
A 10h15 : rassemblement Place Jean-Jaurès pour le défilé.

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Célébrons le travail, les avancées sociales en matière de droits des travailleurs. Cérémonie

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