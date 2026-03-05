Recherche d’artisans et créateurs pour vide-grenier APE Wilson Découvertes

Salle rabelais Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Recherche de créateurs et artisans.

Marché le 17 mai 2026 Installation dès 7h

3 € la table, sur réservation.

Contactez le 06.59.66.56.18 .

Salle rabelais Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 66 56 18 apewilsondecouvertes@gmail.com

L'événement Recherche d'artisans et créateurs pour vide-grenier APE Wilson Découvertes Saint-Maixent-l'École a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Haut Val De Sèvre