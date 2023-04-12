Rechercher des clients et défendre ses marges, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Rechercher des clients et défendre ses marges 12 avril 2023 – 25 avril 2025 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-04-12T14:00:00+02:00 – 2023-04-12T17:30:00+02:00

Fin : 2025-04-25T14:00:00+02:00 – 2025-04-25T17:00:00+02:00

Cet atelier permet aux créateurs d’entreprise d’acquérir des outils efficaces pour vendre rapidement afin de démarrer leur activité et pérenniser leur business.

A travers des exemples concrets et une présentation pragmatique, les participants pourront échanger leurs expériences et leurs problématiques entre eux et avec l’animateur.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/3D8ySAau1aASwPrC7 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Pour acquérir des outils efficaces afin de vendre rapidement et pérenniser une nouvelle entreprise.