Récit de voyage : du Sahara à la France avec l’énergie solaire, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres

Informations pratiques

Récit de voyage : du Sahara à la France avec l’énergie solaire 19 et 20 septembre Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design Hauts-de-Seine

Limitée à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

A l’occasion du Sun Trip, Loïse, Jean et Fabien ont roulé tous les trois dans des conditions extrêmes, du sable du Sahara aux neiges des montagnes de l’Atlas, uniquement grâce à l’énergie du soleil. L’aventure a été une réussite pour l’équipage, qui a tenu ses promesses en atteignant Rabat le 20 mai 2026, 100% grâce à l’énergie solaire.

Venez écouter leurs récit de nouvelles mobilités au JAD.

Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design 6 grande rue 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France http://le-jad.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-jad.fr/ »}] Depuis septembre 2022, le JAD, Jardin des métiers d’Art et du Design offre aux professionnels un lieu unique de création et d’émulation, dans les bâtiments classés Monument historiques de l’ancienne école nationale de céramique de Sèvres. Une vingtaine d’ateliers, un lieu d’exposition ainsi que des espaces collectifs de travail et d’échanges formeront le creuset propice à la création en collaboration, à l’innovation, à la transmission et à la promotion des savoir-faire. Métro

Ligne 9

Station Pont de Sèvres (sortie n°2)

Parking

Parkings de la gare du tramway et de l’entrée du Parc de Saint-Cloud

Tramway

T2

Arrêt Musée de Sèvres

Bus

169, 171, 179, 426

Arrêt Pont de Sèvres

Conférence « Récit de voyage : du Sahara à la France avec l’énergie solaire »

©Loise Lyonnet & Jean Dard