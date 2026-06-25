Récital à la Maison de la Culture ZYGEL JOUE AMIENS Amiens
Récital à la Maison de la Culture ZYGEL JOUE AMIENS Amiens vendredi 16 avril 2027.
Amiens
Récital à la Maison de la Culture ZYGEL JOUE AMIENS
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-16 20:30:00
fin : 2027-04-16 22:00:00
Date(s) :
2027-04-16
Récital Tribu Rencontres
ZYGEL JOUE AMIENS
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL, PIANO ET COMPOSITION
VEN 16 AVR 2027 · 20H
GRAND THÉÂTRE
Portrait musical d’une ville vivante
Avec Jean-François Zygel, tout devient musique ! En résidence à Amiens, le pianiste-compositeur arpente la ville, s’en imprègne, en capte les rythmes et les atmosphères pour mieux les transformer, en direct, en mélodies et harmonies improvisées. Une manière aussi de rendre hommage à une ville qu’il affectionne, où sa mère enseignait la sociologie à l’université naissante. Entre virtuosité et fantaisie, il compose sur l’instant un paysage sonore vivant, nourri de sensations, d’images et de souvenirs. Chaque note devient une empreinte sensible du territoire, partagée avec le public. Une expérience sensorielle unique, joyeuse et surprenante, où l’œil entend… et l’oreille voit.
Un concert surprenant et original par un virtuose aimé de tous, improvisateur de génie, dont l’humour et l’imagination ont su conquérir le public.
Télérama
VEN 16 AVR 2027 • 20H
Récital
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h30
Dès 10 ans
Atelier/rencontre d’improvisation libre
Jean-François Zygel donnera un atelier à trois jeunes interprètes, à la manière d’un cours public. Avis aux amateurs !
Gratuit sur réservation
15 AVR • 18H
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Récital Tribu Rencontres
ZYGEL JOUE AMIENS
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL, PIANO ET COMPOSITION
VEN 16 AVR 2027 · 20H
GRAND THÉÂTRE
Portrait musical d’une ville vivante
Avec Jean-François Zygel, tout devient musique ! En résidence à Amiens, le pianiste-compositeur arpente la ville, s’en imprègne, en capte les rythmes et les atmosphères pour mieux les transformer, en direct, en mélodies et harmonies improvisées. Une manière aussi de rendre hommage à une ville qu’il affectionne, où sa mère enseignait la sociologie à l’université naissante. Entre virtuosité et fantaisie, il compose sur l’instant un paysage sonore vivant, nourri de sensations, d’images et de souvenirs. Chaque note devient une empreinte sensible du territoire, partagée avec le public. Une expérience sensorielle unique, joyeuse et surprenante, où l’œil entend… et l’oreille voit.
Un concert surprenant et original par un virtuose aimé de tous, improvisateur de génie, dont l’humour et l’imagination ont su conquérir le public.
Télérama
VEN 16 AVR 2027 • 20H
Récital
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h30
Dès 10 ans
Atelier/rencontre d’improvisation libre
Jean-François Zygel donnera un atelier à trois jeunes interprètes, à la manière d’un cours public. Avis aux amateurs !
Gratuit sur réservation
15 AVR • 18H
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com
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English :
Recital? Tribe? Encounters
ZYGEL PLAYS IN AMIENS
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL, PIANO AND COMPOSITION
FRI, APR 16, 2027, 8:00 PM
GRAND THÉÂTRE
A Musical Portrait of a Vibrant City
With Jean-François Zygel, everything becomes music! In residence in Amiens, the pianist-composer explores the city, immerses himself in it, and captures its rhythms and atmospheres to transform them—live—into improvised melodies and harmonies. It’s also a way of paying tribute to a city he holds dear, where his mother taught sociology at the newly founded university. Blending virtuosity and whimsy, he composes a living soundscape on the spot, fueled by sensations, images, and memories. Each note becomes a sensory imprint of the region, shared with the audience. A unique, joyful, and surprising sensory experience, where the eye hears and the ear sees.
A surprising and original concert by a virtuoso beloved by all, a genius improviser whose humor and imagination have won over audiences.
Télérama
FRI, APR 16, 2027 ? 8:00 PM
Recital
Grand Théâtre
Price: 3 ? 11 %E0 30?
1h30
Ages 10 and up
Workshop/Open Improvisation Session
Jean-François Zygel will lead a workshop for three young performers, in the style of a public class. Calling all enthusiasts!
Free with reservation
April 15 at 6:00 PM
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Récital à la Maison de la Culture ZYGEL JOUE AMIENS Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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