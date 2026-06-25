Récital à la Maison de la Culture ZYGEL JOUE AMIENS Amiens vendredi 16 avril 2027.

Amiens

Récital à la Maison de la Culture ZYGEL JOUE AMIENS

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 20:30:00

fin : 2027-04-16 22:00:00

Date(s) :

2027-04-16

Récital Tribu Rencontres

ZYGEL JOUE AMIENS

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL, PIANO ET COMPOSITION

VEN 16 AVR 2027 · 20H

GRAND THÉÂTRE

Portrait musical d’une ville vivante

Avec Jean-François Zygel, tout devient musique ! En résidence à Amiens, le pianiste-compositeur arpente la ville, s’en imprègne, en capte les rythmes et les atmosphères pour mieux les transformer, en direct, en mélodies et harmonies improvisées. Une manière aussi de rendre hommage à une ville qu’il affectionne, où sa mère enseignait la sociologie à l’université naissante. Entre virtuosité et fantaisie, il compose sur l’instant un paysage sonore vivant, nourri de sensations, d’images et de souvenirs. Chaque note devient une empreinte sensible du territoire, partagée avec le public. Une expérience sensorielle unique, joyeuse et surprenante, où l’œil entend… et l’oreille voit.

Un concert surprenant et original par un virtuose aimé de tous, improvisateur de génie, dont l’humour et l’imagination ont su conquérir le public.

Télérama

VEN 16 AVR 2027 • 20H

Récital

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h30

Dès 10 ans

Atelier/rencontre d’improvisation libre

Jean-François Zygel donnera un atelier à trois jeunes interprètes, à la manière d’un cours public. Avis aux amateurs !

Gratuit sur réservation

15 AVR • 18H

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

Récital Tribu Rencontres

ZYGEL JOUE AMIENS

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL, PIANO ET COMPOSITION

VEN 16 AVR 2027 · 20H

GRAND THÉÂTRE

Portrait musical d’une ville vivante

Avec Jean-François Zygel, tout devient musique ! En résidence à Amiens, le pianiste-compositeur arpente la ville, s’en imprègne, en capte les rythmes et les atmosphères pour mieux les transformer, en direct, en mélodies et harmonies improvisées. Une manière aussi de rendre hommage à une ville qu’il affectionne, où sa mère enseignait la sociologie à l’université naissante. Entre virtuosité et fantaisie, il compose sur l’instant un paysage sonore vivant, nourri de sensations, d’images et de souvenirs. Chaque note devient une empreinte sensible du territoire, partagée avec le public. Une expérience sensorielle unique, joyeuse et surprenante, où l’œil entend… et l’oreille voit.

Un concert surprenant et original par un virtuose aimé de tous, improvisateur de génie, dont l’humour et l’imagination ont su conquérir le public.

Télérama

VEN 16 AVR 2027 • 20H

Récital

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h30

Dès 10 ans

Atelier/rencontre d’improvisation libre

Jean-François Zygel donnera un atelier à trois jeunes interprètes, à la manière d’un cours public. Avis aux amateurs !

Gratuit sur réservation

15 AVR • 18H

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Recital? Tribe? Encounters

ZYGEL PLAYS IN AMIENS

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL, PIANO AND COMPOSITION

FRI, APR 16, 2027, 8:00 PM

GRAND THÉÂTRE

A Musical Portrait of a Vibrant City

With Jean-François Zygel, everything becomes music! In residence in Amiens, the pianist-composer explores the city, immerses himself in it, and captures its rhythms and atmospheres to transform them—live—into improvised melodies and harmonies. It’s also a way of paying tribute to a city he holds dear, where his mother taught sociology at the newly founded university. Blending virtuosity and whimsy, he composes a living soundscape on the spot, fueled by sensations, images, and memories. Each note becomes a sensory imprint of the region, shared with the audience. A unique, joyful, and surprising sensory experience, where the eye hears and the ear sees.

A surprising and original concert by a virtuoso beloved by all, a genius improviser whose humor and imagination have won over audiences.

Télérama

FRI, APR 16, 2027 ? 8:00 PM

Recital

Grand Théâtre

Price: 3 ? 11 %E0 30?

1h30

Ages 10 and up

Workshop/Open Improvisation Session

Jean-François Zygel will lead a workshop for three young performers, in the style of a public class. Calling all enthusiasts!

Free with reservation

April 15 at 6:00 PM

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Récital à la Maison de la Culture ZYGEL JOUE AMIENS Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS