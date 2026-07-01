Recital d’alto Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

jeudi 23 juillet 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Colonzelle

Recital d’alto

Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Chloé Parisot, violon alto

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Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

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English :

Chloé Parisot, viola

L’événement Recital d’alto Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes