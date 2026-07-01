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AGENDA · Colonzelle

Recital d’alto Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

jeudi 23 juillet 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Petit Palais de Chaillot
Adresse
10 Rue de la Mairie
Ville
26230 Colonzelle
Département
Drôme
Tarif
10 Tarif réduit Adhérents

Colonzelle

Recital d’alto

Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit
Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Chloé Parisot, violon alto
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Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61 

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English :

Chloé Parisot, viola

L’événement Recital d’alto Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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