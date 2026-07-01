AGENDA · Colonzelle
Recital d’alto Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
jeudi 23 juillet 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle
Informations pratiques
Colonzelle
Recital d’alto
Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Chloé Parisot, violon alto
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Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
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English :
Chloé Parisot, viola
L’événement Recital d’alto Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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