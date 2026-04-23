Récital de chants italiens Recitaliano Le clou 1900 Montélimar

Montélimar

Récital de chants italiens Recitaliano

Le clou 1900 55 place du Fust Montélimar Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09 21:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Un récital de chansons populaires italiennes (d’amour, de politique, de voyage…) présenté par un père et sa fille qui, dans un mélange de complicité et de disputes vont vous faire voyager dans la péninsule. Avec Alberto Nason et Olivia Nason-Labate

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Le clou 1900 55 place du Fust Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46 mirandolina.cie@gmail.com

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English :

A recital of popular Italian songs (about love, politics, travel…) presented by a father and daughter who, in a mixture of complicity and arguments, will take you on a journey through the peninsula. With Alberto Nason and Olivia Nason-Labate

L’événement Récital de chants italiens Recitaliano Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération