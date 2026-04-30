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Récital de poésie avec Claude Yvans Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Récital de poésie avec Claude Yvans Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Récital de poésie avec Claude Yvans Bibliothèque Oscar Wilde Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Oscar Wilde

Adresse : 12 rue du Télégraphe

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Laissez-vous porter par la voix de Claude Yvans, performeur et poète, chanteur et musicien, qui joue sur trois registres : la poésie des mots (il n’hésite pas à en fabriquer de nouveaux), celle des images et celle des sons (notamment des mélodies jouées à l’harmonica qui accompagnent des textes de sa composition).

Dans un va-et-vient éternel entre le ying et le yang, il continue d’associer à sa création le souvenir de Danou, sa compagne et sa complice en art, maintenant disparue. De son passage sur cette Terre, Danou laisse une trace lumineuse, qui éclaire et traverse les textes de l’artiste.

Claude Yvans viendra nous présenter son recueil de poésie « Voix de Voies »
Le samedi 30 mai 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe  75020 Paris
+33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde


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