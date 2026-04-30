Récital de poésie avec Claude Yvans Bibliothèque Oscar Wilde Paris
Récital de poésie avec Claude Yvans Bibliothèque Oscar Wilde Paris samedi 30 mai 2026.
Laissez-vous porter par la voix de Claude Yvans, performeur et poète, chanteur et musicien, qui joue sur trois registres : la poésie des mots (il n’hésite pas à en fabriquer de nouveaux), celle des images et celle des sons (notamment des mélodies jouées à l’harmonica qui accompagnent des textes de sa composition).
Dans un va-et-vient éternel entre le ying et le yang, il continue d’associer à sa création le souvenir de Danou, sa compagne et sa complice en art, maintenant disparue. De son passage sur cette Terre, Danou laisse une trace lumineuse, qui éclaire et traverse les textes de l’artiste.
Claude Yvans viendra nous présenter son recueil de poésie « Voix de Voies »
Le samedi 30 mai 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00
Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris
+33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Oscar Wilde et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Oiseaux des jardins Maison Paris Nature Paris 30 avril 2026
- Visite Jardins contemporains du quartier des Grands Moulins jardin Abbé Pierre Grands Moulins paris 30 avril 2026
- Exposition « Kazuo Kitai, l’éloge du quotidien – Soixante ans à photographier le Japon » 30 avril 2026
- Croquer l’info : dessins satiriques de Coco et Juin, réalisés lors de la rencontre « Guerre en Ukraine la voix des femmes » Bibliothèque Benoîte Groult Paris 30 avril 2026
- Journée de vaccinations pour tous ! Hôpital Hôtel Dieu Paris 30 avril 2026