Récital d’Orgue à la Cathédrale Saint-Etienne Cahors
Récital d’Orgue à la Cathédrale Saint-Etienne Cahors dimanche 5 juillet 2026.
Cahors
Récital d’Orgue à la Cathédrale Saint-Etienne
Place Chapou Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Récital d’orgue par Mélodie Michel organisé par "Les Amis de l’Orgue de la Cathédrale Saint Etienne de Cahors"
Récital d’orgue par Mélodie Michel organisé par "Les Amis de l’Orgue de la Cathédrale Saint Etienne de Cahors". Jeune étoile montante, Mélodie Michel est lauréate de plusieurs concours international d’orgue. Avec une technique sans limites, ces interprétations d’une fraîcheur étonnante, ces concerts époustouflants impressionnent. Avec son programme éclectique elle saura mettre en valeur la grande richesse de l’orgue historique de la Cathédrale.
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Place Chapou Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 64 05 albertus.dercksen@wanadoo.fr
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English :
Organ recital by Mélodie Michel organized by "Les Amis de l?Orgue de la Cathédrale Saint Etienne de Cahors"
L’événement Récital d’Orgue à la Cathédrale Saint-Etienne Cahors a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot
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